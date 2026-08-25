Лучшим инспектором пожнадзора в Орловской области стала Александра Жиляева

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Главном управлении МЧС России по Орловской области прошел конкурс на звание «Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической работы», сообщили в пресс-службе ведомства. Соревнование позволяет оценить служебную деятельность, повысить квалификацию и распространить передовой опыт. Инспекторы Госпожнадзора отвечают за безопасность граждан, предупреждение ЧС, проведение проверок объектов, надзор в области гражданской обороны, профилактику пожаров и обучение населения.

Участники демонстрировали умение анализировать состояние пожарной безопасности на объектах, планировать проверки, оформлять документацию, а также проходили испытания по физической и строевой подготовке. Оценивались административная практика – количество предписаний и протоколов – и теоретические знания. По итогам всех испытаний были определены победители.

Первое место завоевала инспектор по Орловскому округу Александра Жиляева. Второе место занял начальник госпожнадзора по Кромскому району Александр Антонов. Третье – старший инспектор по Орловскому округу Александра Семенова.

Конкурс проводится ежегодно и позволяет выявить наиболее подготовленных сотрудников, чей опыт может быть полезен коллегам из других подразделений. Победители получили заслуженное признание за профессиональное мастерство и вклад в обеспечение безопасности жителей региона.