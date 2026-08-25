В Орле на Горького обновляют участок теплосети

Фото: РИР Энерго - Орловская генерация

В Орле продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, сообщили в администрации города. На улице Максима Горького, 25 специалисты приступили к капитальному ремонту участка теплотрассы. Протяженность обновляемого участка составит около 200 метров.

Старые стальные трубы заменят на современные трубопроводы в заводской изоляции из пенополиуретана. Также смонтируют новый железобетонный канал, который обеспечит дополнительную защиту коммуникаций. После завершения работ территорию благоустроят и восстановят.

Обновление теплосетей позволит повысить надежность теплоснабжения и подготовить инфраструктуру к работе в осенне-зимний период. Работы ведутся в рамках подготовки города к холодам.