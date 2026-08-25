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НовостиЭкономика25 августа 2026 8:32

В Орловской области зерно могут испортить птицы и осадки

Нарушения при хранении угрожают 98,5 тысячи тонн орловской продукции
Елена Зябкина
Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В августе 2026 года в ходе проверки одного из предприятий Орловской области выявлены нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна», сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. При осмотре складских помещений и элеваторов установлено, что в хранилища не предотвращен доступ синантропной птицы, кровля зданий имеет дефекты, через которые внутрь попадают осадки, а вместе с пищевым зерном лежат посторонние предметы. В таких условиях не может быть обеспечена безопасность 98,5 тысячи тонн зерновой продукции.

Осмотр проводился с использованием мобильного приложения «Инспектор». Выявленные нарушения ставят под угрозу сохранность урожая и его потребительские свойства. Предприятию выдано официальное предписание об устранении нарушений, чтобы защитить зерно от порчи.

В Россельхознадзоре отметили, что приведение деятельности в соответствие с законодательством находится на контроле ведомства. Соблюдение правил хранения зерна критически важно для сохранения качества продукции и предотвращения экономических потерь.