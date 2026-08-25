Орловцам изменят правила оформления ухода за пожилыми людьми и инвалидами

Фото: Ольга Юшкова/архив "КП"

С 2027 года в Орловской области меняется порядок подтверждения периода ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и лицами старше 80 лет, сообщили в региональном отделении Социального фонда. Ключевое нововведение – подавать заявление для включения этого периода в стаж нужно будет с началом ухода и продлевать раз в год, если уход продолжается. К заявлению потребуется приложить согласие нетрудоспособного лица. Сейчас такое согласие нужно только при раздельном проживании.

С 2025 года орловцы подтверждали периоды ухода после его завершения. В 2027 году порядок изменится. Также гражданин обязан уведомить Отделение Соцфонда о прекращении ухода в течение пяти рабочих дней. Все подтвержденные периоды найдут отражение на индивидуальном лицевом счете. Проверить их можно через портал Госуслуг в разделе «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета».

Если уход осуществляется до 31 декабря 2026 года, оформить его по старым правилам можно до 1 января 2028 года. С 2028 года подтвердить период ухода, который проходил до конца 2026 года, уже нельзя. В фонде отметили, что новые правила помогут гражданам заранее планировать оформление ухода и избежать потери пенсионных прав.

С 2027 года подать документы можно будет несколькими способами: через портал «Госуслуги», лично в клиентских службах Отделения СФР по Орловской области, а также через многофункциональные центры. Орловцам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленными требованиями и своевременно выполнить необходимые действия.