На переезде в Орловском округе ограничили движение

Фото: МЖД - филиал ОАО "РЖД"

Сегодня до 17:00 в Орловском муниципальном округе действует временное ограничение движение транспорта, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Причина – работы по вскрытию железнодорожного переезда на 398-м километре автомобильной дороги «Орел-Тамбов» – Хотетово – Гагаринка. Пропуск машин организуют по одной полосе в реверсивном порядке, максимальная скорость на участке составит 40 километров в час.

Водителей призывают быть внимательными, заранее планировать маршруты в этот день и обращать внимание на установленные дорожные знаки и указатели в районе ремонта железнодорожных путей. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и проведения работ.

После завершения ремонта движение будет восстановлено в полном объеме. Водителям рекомендуют по возможности выбирать альтернативные пути объезда, чтобы избежать задержек в пути.