Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2026 6:19

В Орле пройдет праздник урожая «Септембер Фест»

Гостей на орловском «Септембер Фесте» ждут гастрозона и конкурсы
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

С 11 по 13 сентября в сквере Семьи состоится праздник урожая «Септембер Фест». Для гостей будут работать гастрозона с участием орловских и приглашенных пивоварен и ресторанов, а также обширная развлекательная программа с народными играми. Выступят музыкальные группы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Посетителей ждут спортивные и интеллектуальные соревнования, включая игру «Интеллектуальный градус», турниры по бирпонгу и дартсу. Также пройдет конкурс костюмов с множеством призов.

Главный организатор мероприятия – Централизованный парковый комплекс. Вход на праздник свободный. Организаторы приглашают всех желающих провести выходные на открытом воздухе и принять участие в развлекательной программе.