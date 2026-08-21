В Орловской области отменили сделку с муниципальной землей

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Прокуратура Глазуновского района признала незаконной сделку по продаже муниципальной земли местному жителю. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

В 2023 году администрация реализовала участок площадью 1 тысяча квадратных метров по льготной стоимости, однако выкуп был осуществлен с нарушением требований федерального и регионального законодательства, регламентирующих основания для предоставления подобных преференций.

В целях защиты интересов муниципалитета прокурор направил в суд иск о признании сделки недействительной и возврате земли в собственность района. Глазуновский районный суд удовлетворил требования в полном объеме.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.