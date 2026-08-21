В Орловской области стартует чемпионат по мотогонкам

Фото: официальный канал чемпионата России по мотокроссу и суперкроссу

В регионе впервые проходит масштабный чемпионат по мотогонкам на новой трассе «Мотопарк Три Точки», сообщил губернатор Андрей Клычков. Соревнования продлятся три дня, участников ждут 10 трамплинов, в гонках примут участие 18 спортсменов, среди которых орловец Всеволод Коновалов. Завтра, 22 августа, запланированы решающие заезды, экстрим-шоу по мотофристайлу и выступления хедлайнеров – исполнителя ZVONKIY и группы «Те самые».

Для гостей будут работать интерактивные зоны, выставки техники, гоночные симуляторы и фуд-корт. Среди посетителей разыграют мотоциклы. Добраться до мотопарка можно регулярным маршрутом № 616 «Орел – Сосково» или на бесплатном шаттле, который будет курсировать 22 августа от автовокзала Орла. Количество мест в шаттле ограничено, необходима предварительная регистрация.

Губернатор также отметил, что подробная информация о мероприятии опубликована в канале чемпионата.