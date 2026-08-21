В доме на Посадской в Орле восстанавливают газ

Фото: администрация Орла

В доме № 41 на 1-й Посадской сегодня начнутся работы по восстановлению газоснабжения в первом подъезде, сообщили в администрации Орла. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя мэра по ЖКХ Максима Барбашова. С 14:00 управляющая организация должна обеспечить доступ специалистов к газовому оборудованию для проведения ремонта.

После завершения работ будут выполнены мероприятия по возобновлению подачи газа в квартиры. Поставщику газа поручено рассмотреть вопрос о перерасчете платы за потребленный газ за период его отсутствия — до момента полного восстановления. Жителей просят обеспечить доступ специалистов к оборудованию.

Городское управление ЖКХ подготовит обращения в правоохранительные органы и жилищную инспекцию для принятия мер в отношении лиц, допустивших ситуацию с отключением газа. Работы будут продолжаться до полного завершения.