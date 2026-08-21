Курьер-мошенник обманул двух пенсионерок в Орле

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле в полицию обратилась 89-летняя жительница Советского района, которая отдала незнакомцу более 2,6 миллиона рублей, полагая, что обезопасит свои сбережения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Позже полицейские установили, что деньги у пенсионерки забрал 19-летний житель Липецкой области. Молодой человек уже приобрел билет на самолет из Москвы в другой регион, однако сотрудники Линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево совместно с орловскими коллегами задержали его перед вылетом. Денег при нем не оказалось – он успел передать их другому курьеру.

Задержанного доставили в Орловскую область, где он признался не только в этом преступлении, но и в аналогичных эпизодах в пяти регионах России. Кроме того, выяснилось, что перед визитом к первой жертве он забрал около 690 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки из Северного района Орла. Женщина не обращалась в полицию, так как тоже считала, что защищает свои накопления. После беседы с правоохранителями она написала заявление. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одном производстве.

Как пояснил обвиняемый, несколько недель он выполнял инструкции неизвестных нанимателей, забирал деньги у граждан в Липецкой, Калужской, Московской, Самарской областях и в Северной Осетии, часть оставлял себе, остальное передавал другим курьерам. По версии следствия, на его счету участие в девяти эпизодах противоправной деятельности. Молодой человек осознавал незаконность своих действий, но в полицию не обратился. В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В полиции предостерегают орловцев: предложения работы курьером без официального трудоустройства, особенно с поездками и перевозкой крупных сумм, должны насторожить. Наниматели часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, но силовые структуры не привлекают гражданских к своим операциям. Такая деятельность противозаконна и уголовно наказуема.