Участник СВО из Ливен получил медаль от Орловского облсовета

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Уроженец Ливен Илья с позывным Гроза, заместитель командира взвода зенитно-ракетной батареи, удостоен памятной медали областного Совета «За самоотверженность и патриотизм», сообщили в региональном парламенте. Награду бойцу вручил председатель облсовета Леонид Музалевский. Илья подписал контракт в 2021 году, с февраля 2022 года выполняет задачи в зоне СВО, награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Сейчас вместе с подразделением находится в Донецкой Народной Республике.

В ходе встречи Музалевский поблагодарил бойца за мужество и верность воинскому долгу. Он отметил, что ежедневно наши бойцы с отвагой и профессионализмом защищают будущее страны, и общий долг — быть им надежным тылом и помогать всем необходимым. Также во встрече участвовал вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин.

Медаль «За самоотверженность и патриотизм» учреждена облсоветом в марте 2024 года. Ею поощряются граждане, проявившие отвагу при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Награждение состоялось в рамках поддержки участников специальной военной операции.