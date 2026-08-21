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НовостиПолитика21 августа 2026 7:16

Над Орловщиной сбили три БПЛА

Беспилотники в Орловской области сбили ночью
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области дежурные стредства ПВО России перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Орловской области.

По словам Клычкова, никто при атаке БПЛА не пострадал, повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов

Всего над территорией страны, по сообщению Минобороны России, были ликвидированы 325 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбивали над 16 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.