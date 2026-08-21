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НовостиОбщество21 августа 2026 6:41

В Орле откроют выставку о Курской битве

В Орловской области покажут более ста экспонатов из Прохоровки
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

21 августа в Орловском военно-историческом музее откроется выставочный проект «Курская битва: хроника огненных дней». В экспозиции представят более 100 предметов из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле». Среди них – письма с фронта, фотографии, карты, схемы боевых действий, а также находки поисковых отрядов: осколки снарядов, мины, солдатские медальоны, фрагменты танков и самоходных орудий.

Отдельный раздел выставки посвятят выдающимся военачальникам – Константину Рокоссовскому, Павлу Ротмистрову, Родиону Малиновскому и Ивану Коневу. Посетители увидят исторические документы и хронику сражений под Прохоровкой.

Выставка будет работать до 22 октября. Всех желающих приглашают узнать больше об одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны.