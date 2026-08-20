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НовостиОбщество20 августа 2026 14:16

В Орловской области отремонтировали трассу «Ливны – Русский Брод – Верховье»

В Верховском районе открыли обновленный пятикилометровый участок
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и строительства Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и строительства Орловской области

В Верховском районе ввели в эксплуатацию обновленный участок региональной автодороги «Ливны – Русский Брод – Верховье», сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Ремонт пятикилометрового отрезка выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты создали щебеночное основание в местах пучин, уложили двухслойное покрытие, восстановили обочины, обустроили пересечения и примыкания, отремонтировали водопропускную трубу.

На трассе установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком общей протяженностью почти пять тысяч погонных метров. Работы провели для повышения надежности и безопасности дороги в любое время года. Гарантия на обновленное полотно составит восемь лет.

Теперь движение по участку стало комфортнее, а риск подтоплений в паводковый период исключен благодаря ремонту водопропускной системы. Ремонт выполнен в рамках национального проекта.