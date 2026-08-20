В Орловской области открыли умную спортплощадку

Фото: Спортивная школа города Мценска

Во Мценске открылась вторая «умная» спортивная площадка – в Первом городском микрорайоне, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Орловской области. Первая такая площадка была оборудована в прошлом году в микрорайоне «Коммаш». Новая зона оснащена тренажерами, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также имеет QR-коды с инструкциями по использованию каждого снаряда.

Кроме того, на территории городской спортшколы появилась площадка для сдачи нормативов ГТО. Комплекс укомплектован современным сертифицированным оборудованием: скамьей для проверки гибкости, снарядом для отжиманий, сектором для прыжков в длину, силовыми тренажерами. Теперь это официальный муниципальный центр тестирования, где воспитанники могут готовиться к нормативам без отрыва от тренировок, а все желающие жители – сдавать тесты в комфортных условиях.

Оба объекта открыты для горожан и гостей Мценска в любое время суток. Они созданы в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» с привлечением федерального финансирования. С 2021 года в городе уже построили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, две «умные» площадки и две площадки ГТО.

В 2027 году во Мценске планируют создать модульный спортивный зал для единоборств и провести реконструкцию футбольного поля. Город продолжает активно развивать спортивную инфраструктуру.