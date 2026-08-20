Евгения Болотская назначена главой Колпнянского района

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Врио главы Колпнянского района назначена Евгения Болотская, соответствующее распоряжение подписал губернатор Орловской области, сообщили в региональной администрации. О новом назначении Андрей Клычков объявил на совещании с главами муниципальных образований.

Напомним, 9 августа ушел из жизни Виктор Громов, руководивший районом 30 лет.

Евгения Болотская с начала трудовой деятельности работала в администрации Колпнянского района, с 2018 года занимала должность первого заместителя главы. Она была включена в резерв кандидатов на должность главы муниципального образования и прошла специальное обучение по программе профессиональной переподготовки для профильного кадрового резерва.

Губернатор подчеркнул, что новому руководителю предстоит продолжить работу, начатую предшественником: завершить национальные, региональные и муниципальные проекты, провести подготовку к учебному году, обеспечить законность и безопасность во время выборов.