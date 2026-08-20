В небе над Орловской областью сбили 24 беспилотнка

Фото: Елена Зябкина

В небе над Орловской областью дежурными средствами противовоздушной обороны за прошедшую ночь были перехвачены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Орловщины Андрей Клычков.

Как отметил губернатор, при ночной вражеской атаке никто на территории области не пострадал. Повреждений инфраструктуры также нет. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего за ночь над территорией страны, по информации Министерства обороны, российское ПВО сбило 726 украинских беспилотников самолетного типа.