Орловские сотрудники МЧС проверили школу во Мценске перед 1 сентября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Перед началом нового учебного года инспекторы Государственного пожарного надзора проводят проверки школ Орловской области, сообщили в региональном управлении МЧС. На днях они оценили состояние противопожарной защиты в школе № 7 города Мценска, где обучается около 950 учеников. Профилактический визит продлится десять дней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Инспекторы проверили содержание первичных средств пожаротушения, исправность датчиков и извещателей автоматической пожарной сигнализации, работоспособность системы оповещения, планы эвакуации и ведение документации. Особое внимание уделили тому, насколько хорошо обслуживающий персонал и учителя знают правила действия при пожаре. По итогам проверки руководству школы дадут рекомендации по соблюдению противопожарного режима.

В ведомстве отметили, что требования к учебным заведениям серьезные. Главная задача – убедиться в пожаробезопасном состоянии школы и готовности персонала к чрезвычайным ситуациям. Проверки продолжаются, чтобы новый учебный год прошел без происшествий.