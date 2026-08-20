Инспекторы проверили 2,9 тысячи гектаров сои в Орловской области

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

С 1 июня по 19 августа специалисты обследовали 50,1 тысячи гектаров семеноводческих посевов в Орловской и Курской областях, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Из них 36 тысяч гектаров приходятся на Орловскую область. Проверки проводятся для контроля соблюдения запретов на выращивание культур с генно-инженерно-модифицированными организмами.

В августе инспекторы обследовали 2,9 тысячи гектаров сои в одном из хозяйств региона. Отобранные образцы растений направили в испытательную лабораторию. По результатам исследований ГМО в пробах не обнаружено, нарушений законодательства в области семеноводства не выявлено.

Всего в 2026 году проведено 38 выездных обследований посевов сои и рапса, отобрано 212 проб. Во всех случаях наличие ГМО не подтвердилось. Проверки продолжаются.