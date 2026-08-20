Клещи покусали уже 2392 орловца

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В Орловской области с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились 2392 человека, включая 661 ребенка, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Исследования снятых с людей членистоногих показали: 21,8% из них инфицированы возбудителями боррелиоза. На сегодня в регионе зарегистрировано 28 случаев заболевания среди взрослых.

Специалисты провели акарицидные обработки на площади более 515 гектаров, включая территории летних загородных и пришкольных лагерей. Также были проведены рекогносцировочные обследования мест массового отдыха. Меры направлены на снижение численности клещей и предотвращение новых укусов.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в медучреждение для его удаления и исследования. Сезон активности членистоногих еще не завершен, поэтому жителей призывают соблюдать меры предосторожности при посещении лесных массивов и парков.