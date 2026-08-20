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НовостиПроисшествия20 августа 2026 7:28

В Орловской области загорелся мценский мусорный полигон

Свалка во Мценске горела на площади 200 квадратных метров
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Во Мценске загорелся полигон твердых бытовых отходов. ЧП случилось 19 августа около шести часов утра. На телефон экстренных служб позвонил очевидец пожара и сообщил о случившемся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что полигон горит на площади 200 квадратных метров. Полностью пожар специалисты смогли ликвидировать только к вечеру.

Пожар тушили сотрудники 10-й ПСЧ, эксперт испытательной пожарной лаборатории, а также к тушению возгорания привлекли сотрудников организаций муниципального образования с трактором с бочкой, мотопомпой и экскаватором.