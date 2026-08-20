Орловцам раздадут ленточки-триколоры

Фото: администрация Орла

В преддверии Дня государственного флага России в Орле пройдет патриотическая акция «Наш флаг – наша гордость». Волонтеры будут раздавать жителям ленточки-триколор, символизирующие флаг страны, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Мероприятие состоится 21 августа.

Получить бело-сине-красную ленточку можно будет с 17:00 до 18:00 на улице Ленина, площади Ленина, в сквере Ермолова и на площади перед КДЦ «Металлург». Акция направлена на формирование патриотических ценностей и уважительного отношения к Родине.

День Государственного флага России отмечается 22 августа. Присоединиться к акции и получить символ российского триколора смогут все желающие.