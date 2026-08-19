Орловцу грозит срок за брань в суде

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Орловец стал фигурантом уголовного дела после грубого нарушения порядка в судебном заседании. Мужчина использовал нецензурную брань и оскорбительные выражения в адрес других участников процесса, сообщили в региональном управлении судебных приставов. Действия нарушителя пресекли судебные приставы, факт зафиксирован в официальном рапорте.

По итогам проверки и лингвистической экспертизы дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду». Нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов либо арест до четырех месяцев. В ведомстве отметили, что оскорбление участников разбирательства в любой форме является уголовным преступлением.

В службе судебных приставов напомнили, что в зале суда необходимо соблюдать регламент и нормы этики. Неуважение к правосудию влечет серьезные последствия, граждан призвали проявлять уважение к закону и судебной власти.