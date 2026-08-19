Орловцев приглашают на празднование Дня флага

Фото: пресс-служба администрации Орла

В эту субботу, 22 августа, Орловская область присоединится к всероссийскому празднованию Дня Государственного флага. В городе запланированы концерты, патриотические акции, флешмобы и торжественная церемония поднятия флага, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Часть меропрятий стартует уже 21 августа.

В пятницу в 9:00 в детском парке пройдет спортивный флешмоб «Мы патриоты своей страны», а с 17:00 до 18:00 на улице Ленина, площади Ленина, в сквере Ермолова и у КДЦ «Металлург» состоится акция «Наш флаг – наша гордость». 22 августа в 9:00 в сквере Орловских литераторов пройдет торжественная церемония поднятия флага, а в 16:00 горожан ждут на праздничный концерт в Городском парке.

Кроме того, мероприятия, посвященные Дню флага, проходят в городских библиотеках. Организаторы подготовили насыщенную программу для жителей и гостей областного центра.