Орловские школы получили 23 тысячи краеведческих пособий

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В школы Орловской области поступило более 23 тысяч учебных пособий по краеведению, сообщили в региональном департаменте образования. Из них свыше 12 тысяч направлены в школы областного центра. С нового учебного года для учеников 5-7 классов вводятся занятия по краеведению в рамках предмета «История России».

Пособие «История нашего края» разработано авторским коллективом под руководством доктора исторических наук, декана исторического факультета Орловского госуниверситета Ирины Воронковой. Издание предназначено для трех возрастных групп и призвано помочь школьникам лучше узнать родной регион.

До 1 сентября все образовательные учреждения области будут полностью обеспечены новыми учебниками. Изучение краеведения позволит детям ощутить связь с малой родиной, узнать ее прошлое и внести вклад в будущее развитие Орловщины.