В двух больницах Орловской области проведут капремонт

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области в 2027 году запланирован капитальный ремонт главного корпуса стационара Залегощенской ЦРБ и детского корпуса Мценской ЦРБ. Сейчас в ЕИС «Закупки» размещены конкурсные процедуры по поиску проектировщиков. Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и строительства Орловской области.

На разработку проектной документации из областного бюджета выделено более 9,3 миллиона рублей. Победителя торгов планируют определить до конца августа, а контракты заключить в первой декаде сентября. Подрядчикам предстоит создать документацию для комплексного капремонта объектов в Мценске и Залегощи.

Проектирование должно завершиться в 2027 году. Документация перед началом работ пройдет государственную экспертизу. Ремонт позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи жителям этих районов.

Все процедуры организованы в рамках нацпроекта, направленного на повышение доступности и качества медицинских услуг в регионе. После завершения проектирования начнутся непосредственно строительные работы.