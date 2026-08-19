Орловским семьям упростили доступ к маткапиталу

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Отделение Социального фонда России по Орловской области сообщило об упрощении порядка распоряжения средствами материнского капитала. Теперь в двух высших учебных заведениях региона владельцы сертификатов могут подать заявление на оплату платных образовательных услуг непосредственно в вузе при подписании договора. Речь идет о местном институте культуры и филиале петербургского университета путей сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России.

Упрощения коснулись и улучшения жилищных условий. Благодаря межведомственному взаимодействию фонда с Роскадастром больше не требуется предоставлять выписку из ЕГРН о приобретаемом или строящемся жилье. При подаче заявления достаточно указать кадастровый номер и адрес объекта. В региональном отделении фонда отметили, что цель нововведений – сделать госуслуги максимально доступными и удобными для семей.

Размер материнского капитала с учетом последней индексации составляет 728,9 тысячи рублей на первого ребенка, рожденного после 2020 года, и 963,2 тысячи – на второго, если первый появился до 2020 года. Также предусмотрена доплата в 234,3 тысячи рублей при рождении второго ребенка для тех, кто уже оформлял капитал на первенца.

Новый порядок призван сократить время и количество документов, необходимых для распоряжения средствами. В фонде подчеркнули, что упрощенные механизмы уже действуют и позволяют орловцам быстрее решать вопросы с оплатой образования и приобретением жилья.