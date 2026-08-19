Орловцам обеспечат безопасность на выборах

Фото: избирком Орловской области

В региональной администрации прошло заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством губернатора Андрея Клычкова. Глава региона поручил обеспечить качество организации выборов и безопасность их проведения, отметив, что голосование будет проходить три дня – 18, 19 и 20 сентября. В совещании участвовали председатель облсовета Леонид Музалевский, члены правительства, представители силовых структур, главы муниципалитетов и духовенство.

В организации выборов задействованы избирательная комиссия региона, 30 территориальных и 672 участковые комиссии, всего около 6600 членов. Численность избирателей в Орловской области на 1 июля составляет 580 931 человек. Все участки оснащены кабинами и ящиками для голосования, работает механизм «Мобильный избиратель», позволяющий проголосовать не по месту регистрации. Заявки принимаются до 14 сентября в комиссиях, МФЦ и через портал госуслуг.

Для безопасности на участках используют металлодетекторы и видеоконтроль. За ходом выборов и подсчетом голосов будут следить около двух тысяч общественных наблюдателей. Комиссии совместно с органами власти, МВД и МЧС проверили помещения для голосования, во всех муниципалитетах прошла тренировка действий при терактах и других нештатных ситуациях.

На случай отключения электроэнергии зарезервировано 440 генераторов. Губернатор подчеркнул, что сегодня выборы являются важнейшим событием, к которому привлечено внимание не только граждан, но и враждебных сил, поэтому задача властей – сверить часы по всем подготовительным мероприятиям.