Орловские школы и детсады отработали действия при теругрозах

Фото: пресс-служба администрации Орла

Накануне в образовательных учреждениях Орла прошли всероссийские учения по повышению антитеррористической защищенности, сообщает пресс-служба администрации Орла. В них участвовали 99 организаций – 40 школ и 59 детских садов. К практической отработке сценариев привлекли почти четыре тысячи детей и более двух тысяч сотрудников.

Участники отработали алгоритмы действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. Особое внимание уделили взаимодействию с экстренными службами и четкому выполнению установленных инструкций. Опорной площадкой учений стала гимназия № 16, где представители силовых ведомств оценивали правильность действий персонала.

Проведенные тренировки позволили проверить готовность учреждений к различным чрезвычайным ситуациям и закрепить у сотрудников навыки для слаженного реагирования на возникающие угрозы. Всего в учениях были задействованы 99 образовательных объектов областного центра.