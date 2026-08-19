Орловские лесоводы заготовят более двух тонн желудей

Фото: Управление лесами Орловской области

В 2026 году в рамках регионального проекта лесоводам Орловской области предстоит заготовить 2040 килограммов семян дуба. Плановые показатели остались на уровне прошлого года, однако в последние несколько неурожайных сезонов достигать их было непросто. Об этом сообщает Управление лесами Орловской области.

На помощь лесникам приходили учащиеся образовательных учреждений, а также дошкольники. Лесоводы тщательно следят за ростом и развитием желудей на лесных участках, чтобы своевременно приступить к сбору качественного посевного материала.

Всего в этом году в области планируют собрать более двух тонн семян дуба. Заготовка ведется в рамках национального проекта, направленного на сохранение и воспроизводство лесных ресурсов региона.