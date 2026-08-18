Орловские хоккеисты встретились с обладателем Кубка Стэнли Никишиным

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Воспитанники орловской спортшколы «Ледовое поколение» встретились с обладателем Кубка Стэнли Александром Никишиным. Юные хоккеисты потренировались под руководством известного защитника, детально разобрали технику, проработали игровые нюансы и сыграли в двустороннем матче. Об этом сообщает департамент спорта Орловской области.

Директор спортшколы Сергей Кирмасов отметил, что такие встречи представляют огромную ценность для воспитанников, давая им не только новые навыки, но и живой пример того, каких высот можно достичь благодаря труду и преданности хоккею.

Александр Никишин является защитником клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». Мастер-класс позволил орловцам перенять опыт у одного из лучших российских хоккеистов.