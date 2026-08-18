Орловские аграрии взяли рубеж в два миллиона тонн зерна

Фото: соцсети губернатора Андрея Клычкова

Орловские аграрии достигли отметки в два миллиона тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил, что еще недавно был преодолен рубеж в 1 миллион тонн, и теперь сельхозпроизводители удвоили результат. В числе лидеров по урожайности названы хозяйства Покровского, Ливенского и Глазуновского районов.

Особое достижение зафиксировано в Малоархангельском районе, где официально установлен абсолютный рекорд страны по урожайности озимой пшеницы сорта «Ермоловка» – 146,6 центнера с гектара. Этот показатель внесен в Книгу рекордов России.

Уборочная кампания продолжается, впереди сбор урожая с сотен тысяч гектаров. Губернатор выразил уверенность, что труженики села справятся с задачами и смогут поставить новые рекорды, поблагодарив каждого за вклад в продовольственную безопасность страны и развитие экономики региона.