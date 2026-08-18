Орловцы поборолись за звание лучших на «Футбольном Фесте – 2026»

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В микрорайоне Зареченский прошел «Футбольный Фест – 2026», собравший более ста игроков-любителей. Участники соревновались в шести дисциплинах, среди которых футбол 6х6, пенальти, футбольная сотня, кроссбар, футбольный слалом и короли набиваний.

Для болельщиков организаторы подготовили насыщенную программу с настольными играми и конкурсами. Игровой финал завершился победой команды «Лестер» над «Артэм» со счетом 1:0.

Абсолютным чемпионом феста признана команда «Эскобар», набравшая 700 очков в сумме по всем дисциплинам. Восемь лучших игроков турнира отмечены организаторами: Даниил Кузнецов, Александр Золотухин, Захар Фетисов, Иван Яшин, Иван Филимонов, Кирилл Григорьев, Александр Фролов и Роман Колесников.