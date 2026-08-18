В Орловской области перехватили 18 беспилотников

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Над территорией Орловской области за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и ликвидированы 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава области уточнил, что при ночной массированной атаке никто на территории региона не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий продолжаются проверки сотрудниками МЧС России и правоохранительными органами.

Всего за прошедшую ночь над территорией страны, по данным Минобороны, был уничтожен 791 вражеский БПЛА самолетного типа. Помимо Орловской области атакам подверглись 15 регионов. Беспилотники также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.