Губернатор опроверг слухи о дефиците бензина у орловцев

Фото: Елена Зябкина

Губернатор Орловской области в прямом эфире в соцсетях прокомментировал ситуацию с бензином в регионе. Поводом послужили сообщения в некоторых СМИ об очередях на заправках в конце прошлой недели. Глава региона заявил, что проблем с поставками топлива нет и поводов для паники не существует.

Он пояснил, что большие очереди фиксируются в соседних субъектах, откуда водители даже приезжают заправляться в Орловскую область. Именно поэтому сохранен предельный объем заправки в 30 литров. Ситуация практически ежедневно обсуждается с руководителями крупных топливных компаний, основная задача – обеспечение жителей региона горючим, мониторинг по всем видам ведется постоянно.

Губернатор также отметил, что возвращать систему «чет-нечет», которая ранее показала свою эффективность, пока нет необходимости. Он призвал жителей не создавать ажиотаж и не реагировать на провокаторов.