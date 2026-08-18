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НовостиПроисшествия18 августа 2026 8:28

В Орловской области 14-летнего мотоциклиста госпитализировали после столкновения с «семеркой»

ДТП случилось на трассе «Ливны-Русский Брод-Верховье»
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 17 августа .08.2026 года в 22 часа 10 минут 14-летний мотоциклист ехал по трассе «Ливны-Русский Брод-Верховье» со стороны города Ливны в направлении деревни Здоровецкие Выселки. Около десяти часов вечера в районе второго километра, подросток столкнулся со стоящим на проезжей части «ВАЗ 2107» под управлением 21-летнего водителя.

В аварии пострадал юный мотоциклист. Подростка госпитализировали в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали три человека.