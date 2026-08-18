В доме на Раздольной орловцам вернули выбитые беспилотником окна

Фото: администрация Орла

В Северном районе Орла продолжается восстановление многоэтажки, пострадавшей после атаки беспилотника. На сегодняшний день в 131 квартире заменили 251 оконную и балконную конструкцию. Специалисты устанавливают новые стеклопакеты, балконные блоки, восстанавливают откосы, остекление лоджий и кирпичную кладку. Об этом сообщает администрация Орла.

Ход восстановления дома контролирует заместитель мэра Орла по вопросам ЖКХ Максим Барбашов. Рабочая группа регулярно выезжает на объект, проверяет восстановление квартир и мест общего пользования, взаимодействует с жителями и при необходимости корректирует перечень работ. В восстановлении задействованы несколько подрядных организаций.

Все работы выполняются поэтапно и находятся на постоянном контроле. Бригады трудятся ежедневно, чтобы жильцы как можно скорее вернулись к нормальной жизни.