Банкротов среди орловцев стало меньше

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В Орловской области сократилось количество банкротов среди организаций и граждан, сообщают в региональном управлении налоговой службы. На 1 августа 2026 года в процедурах банкротства числятся 78 юридических лиц — это на 10,3% меньше, чем год назад. Физических лиц, проходящих реструктуризацию долгов или реализацию имущества, насчитывается 2784, что на 9,7% ниже аналогичного периода прошлого года.

При этом поступления от должников выросли до 310 млн рублей, превысив прошлогодний уровень на 19 млн, или на 6,5%. Основной прирост дали согласительные процедуры — через них в бюджет поступило 254 млн рублей, что в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Такие механизмы позволяют должнику договориться с кредиторами о списании части долгов или отсрочке, приостановив дело о банкротстве и сохранив бизнес.

На территории страны действует проект «Витрина имущества банкротов», открытый для неограниченного круга посетителей в 29 субъектах РФ. Это маркетплейс объявлений о реализации имущества должников, помогающий продавцам и покупателям находить друг друга. На сегодня там опубликованы сведения о продаже более 11 тысяч объектов в различных регионах России.