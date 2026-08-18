Орловские лучники выиграли золото и бронзу Спартакиады

Фото: сообщество "Стрельба из лука. Орел"

В уральской столице завершилась XIII летняя Спартакиада учащихся России по стрельбе из лука. С 12 по 16 августа на площадках Екатеринбурга состязались 206 юных спортсменов из 28 субъектов федерации. Орловцы выступили в классе блочного лука. Об этом сообщает пресс-служба правительства рловской области.

Золотые медали завоевала женская команда региона. В составе трио – Елизавета Яновская, Злата Лебедева и Маргарита Гурули – девушки стали абсолютными чемпионками турнира, не уступив соперницам ни в одном из этапов.

Бронза досталась смешанному дуэту. Елизавета Яновская и Родион Новиков поднялись на третью ступень пьедестала по итогам соревнований в своей категории.