Орловский студенческий кампус построен наполовину

Фото: ППК «Единый заказчик»

Строительство студгородка в Орле завершено более чем на 51%, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Комплекс площадью около 60 тысяч квадратных метров возводится на базе Орловского госуниверситета имени Тургенева и объединит студентов и преподавателей шести вузов города.

В учебно-лабораторном корпусе выполнено 45% работ, наполовину завершено остекление. Параллельно строят общежития на 1,5 тысячи мест, готовность которых превысила 60%. Важной частью кампуса станет спортивная инфраструктура – новое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 500 зрителей. Сейчас на объекте площадью более 1,5 тысячи квадратных метров возводят внутренние стены и перегородки.

Пятиэтажный учебно-лабораторный корпус площадью 27 тысяч квадратных метров спроектирован как многофункциональный центр: здесь разместятся лекционные аудитории, исследовательские лаборатории, модульная библиотека, копировальный центр, столовая и зоны для самостоятельной работы. В корпусе создадут центр прототипирования и реинжиниринга, учебно-лабораторные помещения, зрительный зал с фойе. Учиться там будут около 2 тысяч студентов.

Сейчас выполняются отделка помещений и монтаж лифтового оборудования, рассказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян. Завершение строительства запланировано в рамках федеральной программы по созданию 40 университетских кампусов мирового уровня к 2036 году. Кампус привлечет молодежь, повысит качество подготовки кадров и укрепит связь науки с экономикой.