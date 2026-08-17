Орловский и луганский вузы подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: ОГУ имени Ивана Тургенева

В Луганской Народной Республике и.о. ректора Орловского государственного университета имени Тургенева Павел Меркулов и ректор Луганского педагогического университета Жанна Марфина подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба вуза. Документ предполагает совместную работу в научной, образовательной и социокультурной сферах.

Стороны договорились о проведении совместных конференций и образовательных мероприятий, студенческих практиках на базах обоих вузов, реализации историко-культурных программ и общественно значимых акциях для ученых и талантливой молодежи.

Развитие партнерства станет возможностью для обмена знаниями и опытом, а также для укрепления культурных связей между регионами. Сотрудничество будет способствовать росту академической мобильности студентов и преподавателей. Реализация проектов начнется уже в ближайшее время.