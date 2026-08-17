Орловские артисты выступили в московских госпиталях для участников СВО

Фото: представительство Орловской области при Правительстве РФ

Орловские артисты снова выступили в московских госпиталях для участников СВО, сообщает пресс-служба представительства Орловской области при Правительстве РФ. Поддержка бойцов на лечении – постоянная работа представительства: это не только решение возникающих вопросов, но и душевное тепло. Совместно с департаментом культуры организовали два концерта для военнослужащих. Перед ними выступили актрисы Орловского муниципального драматического театра имени Бахтина с программой «Жить и любить».

Девушки уже во второй раз приезжают в Москву к защитникам. Такие встречи дают военнослужащим силы и напоминают, что их ждут дома. В этот же день сотрудники представительства пообщались с орловцами, проходящими реабилитацию в этих госпиталях, передали подарки от правительства региона и обсудили, какая помощь нужна.

Встречи проходят в теплой, доверительной атмосфере. Артисты отмечают, что каждый такой выезд – возможность поддержать тех, кто сейчас на передовой, и сказать им спасибо. Работа с госпиталями продолжается на постоянной основе. Орловские власти уделяют особое внимание помощи военнослужащим из региона.