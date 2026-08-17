В Орловской области модернизируют 37 объектов водо- и теплоснабжения

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области

В 2026 году на Орловщине модернизируют 37 объектов водо- и теплоснабжения в 12 муниципальных образованиях. На эти цели выделено более 350 миллионов рублей. Уже заменено 25 километров водопроводных сетей, что позволило улучшить качество коммунальных услуг для более чем 5 тысяч жителей. Всего в планах текущего года замена 61 километра коммунальных сетей.

Полностью завершены работы по капремонту сетей в Краснозоренском, Ливенском, Мценском и Покровском районах. Продолжаются работы на 13 объектах в Ливнах, Мценске, Орле, а также в Глазуновском, Залегощенском, Колпнянском, Кромском и Свердловском районах. Всего в 2026 году подлежит замене 58,2 километра водопроводных и 2,8 километра тепловых сетей.

Заявка на участие в проекте на 2027 год уже одобрена Минстроем России. Запланирована модернизация 35 объектов в 12 муниципалитетах: 13 в сфере теплоснабжения, 20 – водоснабжения, 2 – водоотведения. Улучшение качества услуг ожидает более 100 тысяч жителей региона. Будут заменены порядка 33 километров сетей, капитально отремонтированы 2 водораспределительных узла и 1 канализационно-насосная станция.

Модернизация позволит снизить аварийность, повысить надежность коммунальной системы и обеспечить возможность новых подключений. Власти держат ход работ на постоянном контроле. Строители работают по графику, отставания нет.