В Орле покажут письма Леонида Андреева как искусство

Фото: Объединенный литературный музей Тургенева

В Доме Леонида Андреева 21 августа в 14:00 пройдет литературно-музыкальная программа «Взгляд изнутри. Письма как искусство». Гости узнают о писателе не столько как о литераторе, сколько как о человеке – сыне, брате, муже и отце. Расставаясь даже на короткое время, Андреев писал родным нежные и трогательные письма, раскрывающие его любящим, тоскующим, внимательным к мелочам и неистощимым на выдумку.

Отрывки из писем с особенным, красивым и волнующим слогом прозвучат в исполнении артиста театра «Русский стиль» Юрия Марченко. Праздник украсят лирические музыкальные композиции, а во дворе музея будут работать тематические фотозоны.

Это событие позволит по-новому взглянуть на личность Леонида Андреева, увидеть его человеческие черты и ощутить дух эпохи через личные послания. Организаторы приглашают всех любителей литературы и истории.

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