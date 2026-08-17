Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды17 августа 2026 9:19

В Орле покажут письма Леонида Андреева как искусство

Орловцы услышат отрывки из писем писателя в исполнении актера Юрия Марченко
Елена Зябкина
Фото: Объединенный литературный музей Тургенева

Фото: Объединенный литературный музей Тургенева

В Доме Леонида Андреева 21 августа в 14:00 пройдет литературно-музыкальная программа «Взгляд изнутри. Письма как искусство». Гости узнают о писателе не столько как о литераторе, сколько как о человеке – сыне, брате, муже и отце. Расставаясь даже на короткое время, Андреев писал родным нежные и трогательные письма, раскрывающие его любящим, тоскующим, внимательным к мелочам и неистощимым на выдумку.

Отрывки из писем с особенным, красивым и волнующим слогом прозвучат в исполнении артиста театра «Русский стиль» Юрия Марченко. Праздник украсят лирические музыкальные композиции, а во дворе музея будут работать тематические фотозоны.

Это событие позволит по-новому взглянуть на личность Леонида Андреева, увидеть его человеческие черты и ощутить дух эпохи через личные послания. Организаторы приглашают всех любителей литературы и истории.

12+