Зюганов заступился за советника орловского губернатора Сергея Лежнева

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Председатель ЦК КПРФ орловец Геннадий Зюганов выступил с заявлением о давлении на кандидатов от партии в преддверии Единого дня голосования 20 сентября. Обращение главы Коммунистической партии опубликовано на официальном сайте. Зюганов отметил, что уже два года, по его мнению, незаконно удерживается в тюрьме Сергей Лежнев, помощник губернатора Орловской области Андрея Клычкова. По словам Зюганова, Лежневу удалось вывести регион в передовые по социально-экономическим показателям, но вместо признания его подвергли уголовному преследованию.

Зюганов провел параллели с «лихими девяностыми», когда лидеров народно-патриотических сил подвергали дискредитации и судебным преследованиям. Он упомянул более сорока «спецопераций» против себя лично, а также дела главы Хакасии Валентина Коновалова, директора кооператива «Звениговский» Ивана Казанкова и руководителя совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Лидер КПРФ заявил, что сейчас открывается новая страница «охоты на ведьм» – удары наносятся по лидерам общественного мнения.

В заявлении также говорится о преследовании алтайских депутатов-коммунистов Юрия Кропотина, Людмилы Клюшниковой и Александра Чернобая, обысках в Липецком обкоме партии и появлении на выборах «двойников» кандидатов от КПРФ – от ложных «коммунистов» до липовых «пенсионеров». Зюганов призвал все народно-патриотические силы и здоровые силы общества выступить единым фронтом против произвола.

Лидер КПРФ потребовал немедленно обеспечить допуск к выборам всех без исключения кандидатов, выдвинутых партией. Он подчеркнул, что их политическую судьбу должны решать только избиратели, а не чиновники. Заявление опубликовано на фоне подготовки к единому дню голосования, который пройдет 20 сентября.