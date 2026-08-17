В Орловской области за выходные обнаружили семь термоточек

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На большей части Орловской области в настоящее время сохраняется третий класс пожарной опасности, в Дмитровском районе – 4 класс, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. За выходные мобильное приложение «Термические точки» подтвердило семь термоточек в Сосковском, Должанском, Новосильском, Колпнянском районах и Орловском округе. Горели стерня, сухая трава и порубочные остатки.

Сотрудники пожарно-спасательных частей оперативно ликвидировали все возгорания. Инспекторы ГПН проводят административные расследования по каждому случаю.

Всего за прошедшие выходные орловские пожарные ликвидировали 31 возгорание. Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на открытых территориях. В условиях высокой температуры и сухой погоды даже малейший источник огня может привести к серьезному пожару.