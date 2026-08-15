В Орле завершилось первенство России по пляжному волейболу среди юниоров

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

На кортах Центрального стадиона имени Ленина в Орле завершились матчи первенства страны по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет, сообщает Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты заместитель губернатора по социальной политике Алексей Берестов и руководитель департамента Елена Казачкова.

У женских команд золото взяли Павлуцкая и Калачева из Санкт-Петербурга. Серебро у Слеповрон и Ширяевой (Санкт-Петербург). Бронза – у Пономаревой и Васильевой (Краснодарский край). Среди мужчин победителями стали Климов и Ермаков из Удмуртской Республики. Второе место у Грицай и Лампартер (Краснодарский край). Тройку призеров замкнули Майоров и Зюзин (Краснодарский край).