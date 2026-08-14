Губернатор Клычков опроверг слухи о дефиците топлива в Орловской области

Фото: Елена Зябкина

Губернатор Андрей Клычков опроверг информацию о дефиците топлива в регионе, сообщает пресс-служба главы региона. Поводом для слухов стали очереди на заправках, которые возникли сегодня в первой половине дня. Глава региона пояснил, что они связаны с объявлением ракетной опасности – в целях безопасности все АЗС приостанавливали работу, общая пауза составила почти три часа.

Поставки всех видов бензина и дизельного топлива стабильны, запасов достаточно. Губернатор подчеркнул, что никакого дефицита в области нет и не прогнозируется, а причины запасаться топливом впрок или вводить ограничения отсутствуют. Мониторинг обстановки продолжается.

Андрей Клычков призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации и не поддаваться панике. Он напомнил о важности благоразумия в таких ситуациях. Власти держат ситуацию под контролем.