В Орловской области выявили 70 гектаров земель с борщевиком Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

С 1 марта по 13 августа специалисты Управления Россельхознадзора выявили в Орловской области 25 случаев произрастания борщевика Сосновского на площади 71,84 гектара, сообщает пресс-служба ведомства. Опасное растение обнаружили в Залегощенском, Кромском, Болховском, Урицком, Покровском, Шаблыкинском районах и Орловском муниципальном округе. Правообладателям земельных участков направили 25 предостережений и 18 предписаний, одно из которых уже исполнено.

В июле в Болховском районе на участке площадью 0,01 гектара, принадлежащем крестьянско-фермерскому хозяйству, зафиксировали зарастание борщевиком. Владелице выдали предписание об устранении нарушений. В августе она предоставила фотоматериалы, подтверждающие, что землю привели в порядок.

Инспекторы также фиксируют случаи произрастания борщевика вблизи дорог, водоемов, в населенных пунктах и на неразграниченных землях. Уже выявлено 15 таких фактов, информацию направили в органы местного самоуправления для принятия мер. За зарастание земель сельхозназначения инвазивными растениями предусмотрена административная ответственность: для физических лиц – штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 400 до 700 тысяч рублей.

Специалисты напоминают, что борщевик Сосновского опасен для человека и требует своевременного уничтожения. Собственникам сельхозугодий рекомендуют регулярно обрабатывать участки и следить за их состоянием, чтобы избежать штрафов и распространения вредоносного растения на соседние территории. Работа по выявлению и ликвидации борщевика продолжается.