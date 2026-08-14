В районе Орловской области ограничат движение на время мотокросса

Фото: Елена Зябкина

В Сосковском районе введут временное ограничение движения транспорта с 20 по 23 августа, сообщает департамент дорожного хозяйства. Ограничение связано с проведением всероссийских соревнований и Кубка Губернатора Орловской области по мотокроссу. Движение перекроют круглосуточно – с 20:00 20 августа до 20:00 23 августа.

Под запрет попадут два участка: дорога «Нарышкино – Сосково» с 28 по 29 километр и подъезд к Гнилому Болоту протяженностью более двух километров. Водителей просят быть внимательными, заранее планировать маршруты и учитывать установленные дорожные знаки и указатели в районе проведения гонок.

Организаторы соревнований рекомендуют использовать альтернативные пути объезда. Информация о временных изменениях доведена до местных жителей и гостей района. Мотокросс обещает быть зрелищным, на трассы выйдут сильнейшие гонщики страны.